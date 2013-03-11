«Луганськтепловоз» минулого року скоротив прибуток до 55,7 млн грн

Найбільший в Україні виробник тягового рухомого складу для залізниць - «Луганськтепловоз» у 2012 році скоротив чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 22% - до 55,7 млн грн з 71,8 млн грн у 2011 році.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства за МСФЗ у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшилася на 139% - до 1,6 млрд грн з 674 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» через ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій ПАТ «Луганськтепловоз».