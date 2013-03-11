«АвтоКрАЗ» розповів про причини зменшення виробництва авто

Компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-лютому порівняно з відповідним періодом 2012 року зменшила обсяги виробництва автомобілів на 59,3%, або на 54 автомобілі - до 37 шт.

Про це сказано в повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням, підприємство працює відповідно до портфелю замовлень на вантажівки.

На підприємстві зазначають, що друга хвиля фінансово-економічної кризи, особливо істотно вразила автомобілебудування, а також введення Російською Федерацією утилізаційного збору на імпортовані автомобілі негативно вплинули на плани роботи «АвтоКрАЗу».

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основних моделей і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

ПАТ «АвтоКрАЗ» у 2012 році зменшило виробництва автомобілів на 16%, або на 172 автомобіля - до 899 штук.