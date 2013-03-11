ЧСЗ дозволили імпортувати товари військового призначення для будівництва корветів

Кабінет Міністрів України надав Чорноморському суднобудівному заводу (ЧСЗ) право на імпорт товарів військового призначення для реалізації державної цільової програми будівництва кораблів класу «корвет».

Відповідну постанову від №144 від 6 березня 2013 року розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, Чорноморський суднобудівний завод вноситься до переліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що мають право на експорт і імпорт товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що є державною таємницею.

Так, ЧСЗ отримав право імпортувати товари військового призначення позицій ML2, ML4, ML9 для потреб власного виробництва, зокрема товарів, що містять відомості, що є державною таємницею, в рамках державного оборонного замовлення на будівництво кораблів класу "корвет" за проектом 58250.

Як повідомляв УНІАН, перший корабель проекту 58250 був закладений у травні 2011 року на ЧСЗ і одержав назву «Владимир Великий». Розробником проекту виступило казенне підприємство «Дослідницько-проектний центр кораблебудування» (м. Миколаїв).

Довідка УНІАН. ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» - одна з найбільших верфей України.

90,25% акцій ЧСЗ належать ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», який наприкінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ «Судмашпром» (м. Миколаїв) на умовах узгодженого з Фондом держмайна України і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу. Міноритарним акціонером підприємства є держава.