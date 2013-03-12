Крюківський ВБЗ у січні-лютому зменшив випуск вантажних вагонів на 41%

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, Кременчук, Полтавської обл.) у січні-лютому 2013 року, порівняно з відповідним періодом 2012 року, зменшив випуск вантажних вагонів на 40,8%, або на 717 шт., - до 1038 шт.

Про це сказано в повідомленні прес-служби підприємства.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому 2013 року завод виробив 5 пасажирських вагонів (у січні-лютому 2012 року пасажирські вагони підприємством не вироблялися).

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу. Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4% - до 11 005 шт., а пасажирських - у 2,5 рази - до 69 шт.