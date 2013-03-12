В Україні виробництво автомобілів продовжує знижуватися

ЗАЗ у лютому скоротив виробництво автомобілів у 1,5 рази

Найбільше автомобілебудівне підприємство України Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, м. Запоріжжя), який в лютому відновив роботу після місячного простою, скоротив виробництво автомобілів у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року в 1,5 рази - до 1500 одиниць з 2181 одиниць, повідомляє прес-служба асоціації «Укравтопром».

Згідно з даними асоціації, ЗАЗ у лютому скоротив виробництво легкових автомобілів на 27% - до 1440 одиниць з 1967 одиниць у лютому 2012 року. Виробництво вантажних автомобілів у лютому в порівнянні з попереднім роком скоротилося на 64% - до 52 одиниць з 144 одиниць. Виробництво автобусів скоротилося на 89% - до 8 одиниць з 70 одиниць у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, «ЗАЗ» до 1 лютого працював у черговому режимі. Однією з причин зупинки виробництва на Запорізькому автомобілебудівному заводі його представники називали введення утилізаційного збору Росією, що негативно позначилося на експортному потенціалі заводу. Після місяця роботи в черговому режимі «ЗАЗ» відновив виробництво автомобілів. План виробництва на 1 квартал 2013 року становить 4 тис. автомобілів.

У 2013 році «ЗАЗ» планує виробити близько 30 тис. автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року виробництво автомобілів в Україні скоротилося на 27% до 76281 штук.

Найсуттєвіше скоротилося виробництво легкових автомобілів - на 28,6% - до 69 687 штук. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3235 штук, автобусів - на 10,1%, до 3359 штук.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до Корпорації «УкрАВТО».

До структури корпорації входить понад 400 автосервісних підприємств у всіх регіонах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.

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Корпорація «Богдан» у лютому скоротила виробництво автомобілів у 9,5 рази

Українська автомобільна корпорація «Богдан» скоротила виробництво автомобілів у лютому 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 9,5 рази - до 230 одиниць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Богдан».

Згідно з повідомленням, обсяг виробництва легкових автомобілів минулого місяця скоротився в 15 разів - до 137 одиниць з 2059 одиниць у лютому минулого року.

Виробництво комерційних автомобілів у лютому 2013 року скоротилося втричі - до 39 одиниць з 117 одиниць у лютому 2012 року.

Виробництво автобусів у лютому збільшилося в 7,7 рази - до 54 одиниць з 7 одиниць у лютому минулого року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів автокорпорації «Богдан» у січні 2013 року зросло до 632 одиниць в порівнянні з 92 одиницями місяцем раніше і повною відсутністю виробництва в січні 2012 року.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Зарас корпорація «Богдан» має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

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«Єврокар» у лютому скоротив виробництво легкових автомобілів у 2,5 рази

Великий український автовиробник «Єврокар» у лютому 2013 року скоротив виробництво легкових автомобілів у 2,5 рази - до 638 ​​одиниць з 1622 одиниць у лютому минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

У лютому 2013 року «Єврокар» виробив автомобілі моделей Skoda Fabia A05 - 301 одиницю, Octavia A5 - 222 одиниць, Superb B6 - 76 одиниць, Rapid - 8 одиниць, Roomster 9 одиниць і Yeti - 22 одиниці.

У січні 2013 року обсяг виробництва легкових автомобілів заводом «Єврокар» становив 154 одиниці.

Довідка УНІАН. "Єврокар" входить до групи компаній "Атолл Холдинг" (Київ). До кризи компанія виробляла автомобілі моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, але в останні три роки зосередилася на випуску виключно автомобілів Skoda.

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