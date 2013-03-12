Україна в лютому збільшила виручку від експорту чорних металів до 1,182 млрд дол.

Україна в лютому 2013 року збільшила виручку від експорту чорних металів на 2,6% порівняно з січнем 2013 року - до 1,182 млрд дол., повідомляє Державна митна служба України.

Як сказано в повідомленні, у лютому 2013 року порівняно з січнем імпорт чорних металів у грошовому еквіваленті збільшився на 38,1% - до 161,986 млн дол.

Експорт міді зріс за цей період на 46,8% - до 21,502 млн дол., алюмінію - збільшився на 12,3%, до 8,134 млн дол., нікелю - зріс на 4,8%, до 1,696 млн дол., свинцю - зріс на 59,2%, до 2,325 млн дол.

Імпорт алюмінію в лютому 2013 року в порівнянні з січнем 2013 року зріс на 27% - до 35,391 млн дол., нікелю - скоротився на 13,5%, до 19,365 млн дол., міді - впав на 19%, до 9,138 млн дол., свинцю - збільшився вдвічі, до 3,718 млн дол., цинку - зріс на 15,2%, до 3,622 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної митної служби, Україна в січні 2013 року збільшила виручку від експорту чорних металів на 5,2% порівняно з груднем 2012 року - до 1,152 млрд дол., а імпорт чорних металів скоротився на 23,6% - до 116,986 млн дол.