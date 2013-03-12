Україна в лютому скоротила виручку від експорту плоского прокату до 278 млн дол.

Україна в лютому 2013 року скоротила виручку від експорту плоского прокату на 11,1% у порівнянні з січнем 2013 року - до 278,123 млн дол., повідомляє Державна митна служба України.

Згідно з повідомленням, Україна в лютому 2013 року в порівнянні з січнем 2013 р. збільшила експорт чавуну на 62,3% - до 77,486 млн дол., експорт труб збільшився у 2,2 рази - до 164,897 млн дол., а експорт феросплавів впав на 18,2% - до 57,050 млн дол.

Загальний експорт чавуну з України за 2 місяці 2013 року становив 125,215 млн дол., феросплавів - 126,827 млн дол., плоского прокату - 278,123 млн дол., а труб - 240,796 млн дол.

Одночасно імпорт плоского прокату в Україну за 2 місяці становив 159,484 млн дол., феросплавів - 45,405 млн дол, труб - 29,007 млн дол., а чавуну - 842 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної митної служби, Україна в січні 2013 року експортувала чавуну на суму 47,729 млн дол., феросплавів - 69,777 млн дол., плоского прокату - на 312,738 млн дол., труб - на 75,899 млн дол.

До того ж основними імпортерами продукції з України в січні стали: чавуну - Італія (30,149 млн дол.), Туреччина (7,903 млн дол.) та Іспанія (4,074 млн дол.), феросплавів - Нідерланди (19,562 млн дол.), Туреччина (12,014 млн дол.) і Росія (8,453 млн дол.), плоский прокат і труби імпортували Туреччина, Індія, Росія, Сінгапур, США.

У лютому 2013 року Європейський Союз закрив антидемпінгові справи щодо імпорту українських труб.

У березні 2013 року відновили роботу великі вітчизняні виробники феросплавів - Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи, на яких з 1 грудня 2012 року було частково зупинено виробництво.

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