Феросплавні заводи відзвітували за січень-лютий

Запорізький завод феросплавів за 2 місяці скоротив виробництво на 86,7%

Великий український виробник феросплавів - Запорізький завод феросплавів за січень-лютий 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротив сумарний випуск феросплавної продукції на 86,7% - до 4,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, за 2 місяці 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року завод скоротив виробництво силікомарганцю на 78,1% - до 4,3 тис. тонн, водночас феромарганець і марганець металевий підприємство не виробляло.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року порівняно із січнем 2012 року завод скоротив сумарний випуск феросплавної продукції на 84,1% - до 2,2 тис. тонн.

Водночас у січні 2013 р. порівняно з першими місяцями 2012 року завод скоротив виробництво силікомарганцю на 73,5% - до 2,2 тис. тонн.

У 2012 році завод скоротив сумарний випуск феросплавної продукції до попереднього року на 5,4% - до 198,9 тис. тонн.

З 1 грудня 2012 року Запорізький завод феросплавів був змушений частково зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати підприємству економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію і попередив, що у 2013 році підприємству знадобиться 300 млн грн на відновлення виробництва.

У 2012 році підприємство відмовилося від виробництва феросиліцію.

Довідка УНІАН. Запорізький завод феросплавів - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, ЄС, Азії, Африки.

У березні 2013 року Запорізький і Стахановський феросплавні заводи відновили роботу після часткової зупинки.

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Стахановський завод феросплавів за 2 місяці скоротив виробництво на 80%

Великий український виробник феросплавів - Стахановський завод феросплавів за 2 місяці 2013 р. порівняно із січнем-лютим 2012 року скоротив сумарне виробництво продукції на 80% - до 6,4 тис. тонн, йдеться у повідомленні Української асоціації виробників феросплавів.

Згідно з повідомленням, за 2 місяці 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року завод скоротив виробництво феросиліцію на 72,6% - до 6,3 тис. тонн, силікомарганцю - на 99,4%, до 0,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 р. порівняно з першими місяцями 2012 року завод скоротив сумарне виробництво продукції на 79,5% - до 3,4 тис. тонн

Водночас у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року завод скоротив виробництво феросиліцію на 72,7% - до 3,3 тис. тонн, силікомарганцю - на 97,8%, до 0,1 тис. тонн.

У 2012 році завод скоротив сумарне виробництво продукції на 19% - до 168,8 тис. тонн.

На початку грудня 2012 року керівництво Запорізького і Стахановського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, яким вимагав до 1 жовтня вжити заходів щодо «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стахановському феросплавним заводам електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов.

З 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково зупинено.

У березні 2013 року Запорізький і Стахановський феросплавні заводи відновили роботу.

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Нікопольський завод феросплавів за 2 місяці збільшив виробництво на 20%

Найбільший український виробник феросплавів Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) за 2 місяці 2013 року збільшив сумарний випуск продукції на 20,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 102,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Зокрема, виробництво силікомарганцю на НЗФ за вказаний період зросло на 20,5% - до 89,2 тис. тонн, а феромарганцю - на 17,2%, - до 13,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року завод збільшив сумарний випуск продукції на 26,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 53,1 тис. тонн.

Зокрема, виробництво силікомарганцю у січні 2013 року порівняно з першим місяцем 2012 року зросло на 28,1% - до 46 тис. тонн, а феромарганцю - на 16,4%, до 7,1 тис. тонн.

У 2012 році Нікопольський завод феросплавів скоротив щодо 2011 року сумарний випуск продукції на 14,6% - до 657,8 тис. тонн.

У минулому році завод знизив виробництво силікомарганцю на 13,8% - до 554,8 тис. тонн, а виробництво феромарганцю скоротив на 18,6% - до 103 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» - найбільше в Україні підприємство з виробництва силікомарганцю і феромарганцю.

Основною продукцією НЗФ є марганцеві феросплави - силікомарганець і феромарганець, вироблені на найбільших у світі феросплавних печах.

Виробничі потужності заводу дозволяють випускати на рік понад 1 млн тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 60 тис. тонн флюсів різних марок, 50 тис. тонн електродної маси.

Нікопольський завод феросплавів у 2011 році скоротив виробництво феросплавів на 15,8% порівняно з 2010 роком - до 770,5 тис. тонн.

Чистий збиток підприємства в 2011 році зріс на 87% порівняно з 2010 роком - до 2,8 млрд грн.