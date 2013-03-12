Виробництво феросплавів в Україні за два місяці скоротилося на 24,2%

Українські заводи феросплавів за 2 місяці 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротили сумарне виробництво феросплавної продукції на 24,2% - до 113,5 тис. тонн, повідомляє Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, виробництво силікомарганцю за 2 місяці порівняно з січнем-лютим 2012 року скоротилося на 8,6% - до 93,6 тис. тонн, феромарганцю впало на 36,4% - до 13,6 тис. тонн, а феросиліцію скоротилося на 72,6% - до 6,3 тис. тонн.

Водночас марганець металевий жодне з підприємств не виробляло.

Як повідомляв УНІАН, Нікопольський завод феросплавів за 2 місяці збільшив сумарне виробництво на 20% - до 102,8 тис. тонн, Запорізький завод феросплавів скоротив сумарний випуск феросплавної продукції на 86,7% - до 4,3 тис. тонн, а Стахановський завод феросплавів скоротив сумарне виробництво продукції на 80% - до 6,4 тис. тонн.

На початку грудня 2012 року керівництво Запорізького і Стахановського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, яким вимагав до 1 жовтня вжити заходів щодо «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стахановському феросплавним заводам електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов.

З 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково зупинено.

У березні 2013 року Запорізький і Стахановський феросплавні заводи відновили роботу.