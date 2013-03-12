ЛАЗ запустить виробництво нових автобусів в Дніпродзержинську

Холдингова компанія «ЛАЗ» планує наприкінці березня запустити виробництво нових автобусів у Дніпродзержинську (Дніпропетровська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це 12 березня на прес-конференції в Києві повідомив голова наглядової ради «Сіті Транс Груп» - керуючої компанії холдингу «ЛАЗ» Ігор Чуркін.

«Ми розробили нову машину середнього класу і хочемо з нею повернутися на ринок середніх автобусів, створивши нову лінійку середньопідлогових машин класу 9-10 метрів, у вигляді «місто», «передмістя» і «турист». Цю машину ми хочемо з нуля запустити у виробництво в Дніпродзержинську», - повідомив І.Чуркін.

За його словами, автобус середнього класу перебуватиме в ціновому сегменті від 500 тис. грн до 700 тис. грн. і вироблятиметься на базі 695 моделі ЛАЗ.

«У новому автобусі буде до 30 посадочних місць. Ця ніша між середніми і великими автобусами призначається тільки для ринку приватних перевезень», - сказав І.Чуркін.

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія «Львівський автобусний завод» переносить виробництво міських автобусів зі Львова в м. Дніпродзержинськ на авторемонтний завод. Виробництво тролейбусів і туристичних автобусів залишить в Львові. Виробництво машин швидкої допомоги з Дніпродзержинська перенесе в Запоріжжя.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-сервіс», лізингова компанія LAZ Finance тощо.

«Сіті Транспорт Груп» є керуючою компанією холдингу «ЛАЗ».

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