Призначено в.о.голови ради директорів "Мотор Січі" замість обраного до Ради Богуслаєва

Рада директорів компанії "Мотор Січ" своїм рішенням від 7 березня призначила виконувачем обов'язків голови ради директорів Сергія Войтенка замість звільненого голови ради директорів «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, у грудні 2012 року народний депутат В. Богуслаєв (Партія регіонів) був обраний заступником голови Комітету Верховної Ради з питань промислової та інвестиційної політики. В.Богуслаєв обіймав посаду голови правління, генерального директора ВАТ «Мотор Січ» з 1994 року, з 2011 року - голова ради директорів ПАТ «Мотор Січ».

Довідка УНІАН. АТ «Мотор Cіч» - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 тощо, агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.

У 2012 році підприємство отримало чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 1,999 млрд грн.

Водночас згідно з національними стандартами бухгалтерської звітності в 2012 році порівняно з 2011 роком підприємство збільшило чистий прибуток на 56,4% до 2,096 млрд грн, виручка компанії від реалізації продукції в 2012 році становила 7,249 млрд грн, а чиста виручка - 7,130 млрд грн.

У 2011 році чистий прибуток "Мотор Січ" за українськими стандартами бухгалтерської звітності становив 1,34 млрд грн.