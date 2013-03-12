Власник ЛАЗу знову нагадав Львову про борги

Найбільший виробник автобусів «ЛАЗ» звинувачує міську владу Львова в небажанні погасити борги перед підприємством у розмірі 25 млн. грн за 30 автобусів, поставлених місту до єврочемпіонату у 2012 році.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради «Сіті Транспорт Груп», яка є керуючою компанією «ЛАЗ», Ігор Чуркін.

«Найбільш злісний наш боржник - це Львів», - сказав бізнесмен.

За його словами, для виробництва автобусів для Львова було залучено кредити, а поставки було здійснено під «чесне слово» адміністрації міста.

«Львів - це єдине місто, яке не йде на жодні переговори, ні копійки не платить і всіма можливими способами створює нам проблеми», - заявив І.Чуркін.

Він зазначив, що всіх можливих заходів, які потрібні для повернення заборгованості, було вжито, зокрема були виграні всі суди і відкрито виконавче провадження з цього питання.

«Більше, на жаль, ми нічого зробити не можемо», - сказав голова наглядової ради «Сіті Транспорт Груп», уточнивши, що інвестиційний клімат у Львові - один з найсприятливіших.

Для порівняння бізнесмен навів ситуацію в Дніпродзержинську, в якому компанія збирається відкрити виробництво нових автобусів. Зокрема, мер Дніпродзержинська мало не кожного тижня зустрічається з бізнесменами і допомагає їм вирішити виникаючі проблеми. Разом з тим І.Чуркін зазначив, що Львів із заборгованістю 25 млн. грн є не найбільшим боржником «ЛАЗ», оскільки борг Києва перед підприємством за поставлені автобуси становить 63 млн. грн.

А загалом, за словами керівництва «ЛАЗ», місцева влада винна підприємству 170 млн. грн.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів за рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-сервіс», лізингова компанія LAZ Finance та ін.

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