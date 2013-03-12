Виробник теплоізоляції Rockwool відкладає будівництво заводу в Україні

Група компаній Rockwool, виробник мінераловатної теплоізоляції, відкладає плани з будівництва заводу в Україні.

Про це УНІАН повідомив директор з продажу Rockwool в СНД Максим Тарасов.

За його словами, український ринок є перспективним і цікавим для групи компаній Rockwool, проте остаточне рішення про будівництво заводу на території України залежатиме від багатьох факторів. Насамперед, ідеться про фінансовий фактор.

«У 2012 році ми оголосили про вкладення інвестицій у два великі проекти - будівництво заводів в США і Китаї. Політика нашої компанії полягає в тому, що ми не використовуємо кредити для будівництва своїх підприємств, тільки власні кошти. Тому зараз наша компанія не планує будівництво ще одного заводу - на території України», - сказав М.Тарасов.

Він додав, що варто враховувати ситуацію в єврозоні, оскільки Європа залишається для компанії головним ринком збуту, на якому зосереджено більше 60% продажів Rockwool по всьому світу.

«Як тільки ситуація і всередині нашої компанії, і ззовні буде сприятлива для будівництва заводу в Україні, ми повернемося до розгляду цього питання», - резюмував директор з продажу компанії.

За даними М.Тарасова, продажі продукції Rockwool в Україні в 2012 році зросли приблизно на 15% порівняно з результатами 2011 року. Показників у грошовому вираженні в компанії не озвучили.

«Необхідно зазначити, що в 2012 році ситуація на будівельному ринку була непростою - ринок не показував зростання, і на 2013 рік прогнози також досить стримані», - додав директор з продажу компанії.

За його прогнозами, в 2013 році очікується зростання ринку теплоізоляційних матеріалів на рівні 15-20%.

М. Тарасов зазначив, що стимулом для розвитку ринку теплоізоляційних матеріалів в Україні є програми, спрямовані на збільшення енергоефективності будівель.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року група компаній Rockwool розглядала можливість будівництва заводу в Україні. Керівництво компанії зустрілося з представниками Кабінету Міністрів України і адміністрації Київської області, щоб підписати угоду про наміри, яка могло призвести до придбання землі в Україні для можливого будівництва нового заводу Rockwool.

Компанія розглядала можливість будівництва заводу в Україні у зв'язку із зростанням продажів продукції, імпортованої з польських заводів компанії.

У 2007 році компанія Rockwool оголосила про свій намір побудувати завод в Україні, проте плани було відкладено через складну політичну ситуацію та глобальну економічну кризу 2008 року, які призвели до значного скорочення українського будівельного ринку.

Довідка УНІАН. Компанія Rockwool Group заснована в 1909 році в Данії. Головний офіс компанії знаходиться в м. Хедехузен. На сьогодні 27 підприємств концерну працюють в країнах Європи, Північної Америки та Азії. Загальна кількість співробітників становить понад 9000 осіб. Продажі групи за 2012 становили більше 1,9 млрд євро, EBITDA - 300 млн євро, чистий прибуток - 103,8 млн. євро.

Компанія виробляє продукцію на основі кам'яної вати (група мінераловатної теплоізоляції), яка застосовується для утеплення, звукоізоляції і вогнезахисту і призначена для всіх видів будівельних конструкцій будівель і споруд, а також для суднобудування, промислового обладнання, трубопроводів і повітроводів.

У 1997 році було відкрито торгове представництво Rockwool в Україні. З січня 2010 року представництва компанії Rockwool в Україні, Білорусі та Росії перетворені в єдину компанію, відповідальну за розвиток продажів на території країн СНД.

Російські виробничі підприємства Rockwool знаходяться в м. Желєзнодорожний Московської області, м. Виборг Ленінградської області, м. Троїцьк Челябінської області і в особливій економічній зоні «Алабуга» (Республіка Татарстан).