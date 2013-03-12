ЛАЗ інвестував у виробництво автомобілів швидкої допомоги 60 млн грн

Найбільший виробник автобусів в Україні холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) інвестувала у виробництво машин «швидкої допомоги» близько 60 млн грн.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН директор торговельно-фінансової компанії «ЛАЗ» Олександр Строганов.

«Ми постійно вкладаємо гроші у розвиток виробництва і освоєння нових продуктів, зокрема, у виробництво машин «швидкої допомоги» ми свого часу інвестували близько 60 млн грн», - сказав він.

За його словами, машини «швидкої допомоги» на шасі автомобілів «Рено» були презентовані у Львові в 2011 році. О.Строганов відзначив, що цей напрям є дуже перспективним, а продукцією заводу сьогодні цікавляться не лише в Україні, а й у ряді європейських країн, представники яких відвідували підприємства холдингу і виявили зацікавленість у машинах «швидкої допомоги».

«Найближчим часом ми також плануємо провести презентації у низці країн і показати ці машини міністерствам охорони здоров'я, після чого розраховуємо одержати контракти на поставки автомобілів», - сказав він.

За словами О.Строганова, освоєння такого виробництва в Європі займає близько 3-5 років, а «ЛАЗ» освоїв його впродовж року.

Також він повідомив, що в 2012 році завод виробив і продав 100 автомобілів «швидкої допомоги» в різні області України. Крім того, підприємство уклало контракт з Донецькою обласною адміністрацією на поставки 151 автомобіля «швидкої допомоги».

Водночас, за даними підприємства, в Україні близько 6 тис. машин «швидкої допомоги» вимагають заміни.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-Сервіс», лізингова компанія LAZ Finance тощо.