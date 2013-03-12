Львівський автобусний завод розглядає можливість створення виробництва в Росії

Найбільший український виробник автобусів "ЛАЗ" (Львів) не виключає перспективи створення власного виробництва в Росії. Про це заявив на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради «Сіті Транспорт Груп», яка є керуючою компанією «ЛАЗ» Ігор Чуркін.

«Російський ринок для нас дуже перспективний», - сказав І.Чуркін.

Проте, за його словами, підприємство стоїть перед дилемою, готуючись до можливості відкриття виробництва в Росії, оскільки російські власті змушують тих, хто хоче продавати свою техніку, відкривати виробництво повного циклу. Але водночас в Росії будують цехи за потрібними параметрами і здають в оренду на 30 років за ціною 8 дол. за 1 кв. м за умови створення робочих місць. «Інвестиційний клімат в Росії кардинально відрізняється від України», - відзначив І.Чуркін.

Водночас, за його словами, для «ЛАЗу» є пріоритетом завантаження власних потужностей, а в Росії підприємство поки має намір брати участь у тендерах на поставки автобусів і тролейбусів.

"Росія, можна сказати, маніакально захищає свій ринок. Ми вже більше року займаємося сертифікацією – на міські 12- і 18-метрові дизельні і газові автобуси і 12- і 18-метрові тролейбуси (одномоторні і двомоторні). Сподіваємося, що у березні завершимо сертифікацію і розпочнемо поставки", - повідомив голова компанії.

Відзначивши сильну конкуренцію на ринку Росії, І.Чуркін висловив переконання у тому, що підприємство все ж потрапить на цей ринок поточного року.

«Ми вже відкрили там компанію «Сіті Транспорт Груп Росія» і пройшли сертифікацію. Незабаром одержимо сертифікат і поставлятимемо туди машини», - сказав він.

Найбільш затребуваною для поставок до Росії І.Чуркін вважає нову модель автобусу середнього класу, створену для поставок приватним компаніям.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-сервіс», лізингова компанія LAZ Finance тощо.