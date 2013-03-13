Сумське НВО ім. Фрунзе за рік збільшило прибуток у 688 разів

10:00, 13 березня 2013
Промисловість
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Один з найбільших у Європі виробників газоперекачувальних агрегатів та комплектних компресорних станцій Сумське Науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе в 2012 році збільшило чистий прибуток у 688 разів - до 246,319 млн грн з 358 тис грн з 2011 року.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 15,6% - до 3,850 млрд грн з 3,331 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе приступило до виготовлення обладнання для облаштування нової компресорної станції (КС) на Правдинському родовищі, оператором якої є дочірня компанія ВАТ «Роснафта» - ТОВ «РН-Юганськнафтогаз».

Раніше, в лютому, Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе приступило до виробництва устаткування для другої гілки компресорної станції (КС) «Гагарацька», яку на газопроводі Бованенково-Ухта будує ВАТ «Газпром».

Підприємство також планує до квітня поставити три спецапарата для хімпідприємств Росії та Болгарії.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе» входить до групи компаній «Енергетичний стандарт» і є одним з найбільших в Європі виробників газоперекачувальних агрегатів та комплектних компресорних станцій різного призначення, широкої номенклатури насосів, компресорів, центрифуг, обладнання для хімічної, газової та нафтопереробної промисловості, атомних електростанцій.

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