Попов та керівництво “ІНДАРу” домовились про зменшення ціни інсуліну для Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та керівництво державного підприємства “ІНДАР” домовились про зменшення приблизно на 20% ціни інсуліну для ринку Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час відвідання О.Поповим підприємства та проведення відповідних перемовин з його керівництвом.

Зокрема в інтерв’ю журналістам О.Попов повідомив, що також було обговорено і перспективу розширення ринку інсуліну, який виробляється “ІНДАРом”, для столиці.

“Сьогодні ми обговорювали з керівництвом підприємства, яким чином, враховуючи і зменшення ціни, і високу якість цього препарату, збільшити присутність продукції підприємства на київському ринку. Попереду будуть проведені тендерні процедури, і мені здається, що сьогоднішні перемовини дадуть поштовх для того, щоб підприємство мало набагато більший обсяг реалізації продукції у нас в Києві”, - сказав О.Попов. Він додав, що це важливий момент і для міста, оскільки це не тільки забезпечення хворих інсуліном, а й нормальна робота столичного підприємства, яке надає робочі місця, сплачує податки для бюджету. Він нагадав, що у 2012 році підприємство “ІНДАР” було повернуто у державну власність і після цього почали відбуватися позитивні зрушення на цьому виробництві, пов’язані із збільшенням обсягів виробництва, виходом на міжнародні ринки, зокрема на латиноамериканський ринок, що дозволяє збільшити обсяги виробництва препаратів більш як у п’ять разів.

За словами О.Попова, наразі 52% потреби в інсуліні для хворих на цукровий діабет в столиці покривають підприємства “ІНДАР” та “Фармак”, а 48% - імпортні інсуліни.

Як зазначив голова КМДА, передбачається поступово замінювати імпортні інсуліни вітчизняними для тих випадків хвороби на цукровий діабет, в яких це можливо.

“Ми не можемо говорити про якісь кардинальні водночас революційні зрушення в цьому питанні. Але, в принципі, те, що ми можемо час за часом замінювати імпортні препарати вітчизняними - реальна перспектива, і ми повинні до цього прагнути”, - зазначив О.Попов.

Зі свого боку на брифінгу голова правління ПрАТ “ІНДАР” Любов Вишневська повідомила, що досягнуто домовленості зменшити для Києва вартість всіх препаратів, які виробляє підприємство, приблизно на 20% у порівнянні з цінами минулого року, а також забезпечувати хворих на цукровий діабет безкоштовними шприцами та голками. (Торік вартість одного флакона інсуліну становила 99,5 грн).

За інформацією Л.Вишневської, торік закупки Києва становили 2,4 млн грн. При тому, що загальний обсяг реалізації продукції за 2012 рік сягнув 114 млн грн.