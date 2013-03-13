На будівництво Біланівського ГЗК введено мораторій

Президія Кременчуцької райради зняла з порядку денного сесії Кременчуцького району розгляд питання про затвердження «Схеми планування території Кременчуцького району», в якій передбачено будівництво Беланівського ГЗК і переселення жителів 14 сіл.

Як передає кореспондент УНІАН, президія райради більшістю голосів ухвалила рішення, запропоноване депутатом райради Ганною Капустян і складене ініціативною групою, групою народних депутатів про зняття з розгляду спірного питання.

Також члени президії погодилися запровадити мораторій на розгляд питання про затвердження «Схеми планування території Кременчуцького району».

Крім того, ухвалили рішення створити робочу групу, до якої увійшли депутати райради, народні депутати України і представник сіл, щоб вивчити питання екологічних та геологічних ризиків, пов'язаних з будівництвом Беланівського ГЗК.

Виступаючи на сесії депутат від партії «УДАР» Сергій Каплін повідомив, що ним зареєстрований проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування фактів порушень законодавства при наданні дозволів і відведення земельних ділянок для будівництва Біланівського ГЗК, можливої ​​загрози національній безпеці, зокрема екологічної та соціально-економічної сфер, порушення конституційних прав громадян, яке може виникнути внаслідок такого будівництва.

«Створення ТСК є вкрай важливим, адже ситуація з відведенням земельних ділянок для будівництва Біланівського ГЗК на території Кременчуцького району Полтавської області районною владою може привести до знищення 14 сіл району. На думку кременчуцьких вчених, будівництво Біланівського ГЗК призведе до загибелі річки Псел, і може викликати незворотні зміни ландшафтів, грунтів і водних запасів регіону. Громадськість припускає, що відвід земель лобіює народний депутат Жеваго з метою розширення своєї гірничорудної імперії за рахунок полтавських чорноземів», - зазначив С.Каплін.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Кременчуці близько 250 протестуючих почали пікетувати Кременчуцьку райдержадміністрацію, виступаючи проти будівництва Біланівського ГЗК.

О 10-й ранку мітингувальники на чолі з трьома народними депутатами України Сергієм Капліном («УДАР»), «свободівцями» Юрієм Бубликом і Олегом Сиротюком увірвалися до сесійної зали.

На сесії депутат О.Сиротюк поставив ультиматум - або питання буде знято з розгляду, або сесія не відбудеться.

Нагадаємо, проти будівництва Біланівського ГЗК виступає і підприємство «Укртатнафта». За даними їхніх представників, у результаті будівництва Біланівського ГЗК в «Укртатнафти» виникнуть свої проблеми - проектувальники попереджають, що через вибухові роботи на ГЗК може бути пошкоджений і не зможе функціонувати ставок-відстійник «Укртатнафти», а в цьому разі робота підприємства буде або ускладнена, або повністю паралізована.

13 лютого депутат райради також планували розгляд цього питання, однак почувши думку населення, одноголосно проголосували за зняття питання з розгляду і відправили на доопрацювання.