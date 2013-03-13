Метпідприємства у квітні планують скоротити виробництво прокату на 6,6%

У квітні 2013 року українські метпідприємства планують скоротити виробництво металопрокату до 2,38 млн тонн - на 6,6% від очікуваних обсягів за березень (2,55 млн тонн).

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Очікується, що виплавлення сталі також скоротиться на 6,4% від запланованого показника на березень - до 2,62 млн тонн. Виробництво чавуну в квітні 2013 року знизиться на 7,8% - до 2,34 млн тонн.

За інформацією «Металургпрому», «відносне зниження рівня виробництва пов'язане із запланованим проведенням капітальних ремонтів основних металургійних агрегатів на низці підприємств».

Для забезпечення заявлених обсягів виробництва у квітні металургам буде потрібно 525 тис. тонн аглоруди, 1,5 млн тонн концентрату, 545 тис. тонн агломерату, 690 тис. тонн окатишів, 865 тис. тонн вапняків, 1,16 млн тонн металургійного коксу, 390 тис . тонн металобрухту.

За даними об'єднання «Укррудпром», заявки металургів щодо вапняків і залізорудної сировини вітчизняного виробництва забезпечуються повністю. За імпортом метпідприємства планують завезти 60 тис. тонн аглоруди, 200 тис. тонн концентрату і 40 тис. тонн окатишів.

За даними об'єднання «Укркокс», потреба металургів у коксі на квітень забезпечується повністю. Поставки українського вугілля у квітні становитимуть 1,16 млн тонн. Також необхідно імпортувати ще 700 тис. тонн вугілля для коксування.