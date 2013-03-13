Компанія Ferrexpo у 2012 році скоротила прибуток на 63% (доповнена)

Швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, в 2012 році скоротила чистий прибуток до 215,6 млн дол. США з 574,9 млн дол. у 2011 році, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Виручка Ferrexpo минулого року скоротилася на 20,6% - до 1,424 млрд дол. з 1,788 млрд дол. Валовий прибуток скоротився на 62,1% - до 262,0 млн дол. з 690,9 млн дол.

Показник EBITDA компанії (прибуток компанії до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків та нарахованої амортизації) у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротився на 50% - до 402 млн дол. з 801 млн дол.

В компанії Ferrexpo також уточнили, що показник виробництва концентрату з власної сировини в 2012 році порівняно з 2011 роком зріс на 3% - до 11,83 млн тонн з 11,487 млн грн, а виробництво окатишів давальницької сировини скоротилося на 62,4% - до 281 млн тонн з 748 млн грн.

Проаналізувавши фінансові результати компанії Ferrexpo, експерт інвестиційно-фінансової компанії "Арт Капітал" Дмитро Ленда вважає, що до скорочення чистого доходу компанії призвело зниження обсягів виробництва в 2012 році порівняно з 2011 роком на 1,2%, а також погіршення ситуації на світових ринках , де ціна реалізації окатишів також знизилася, причому сильніше, ніж впало виробництво.

«Новина помірно негативна для компанії. Показники прибутковості виявилися гіршими за консенсус прогноз Bloomberg. Згідно з цим прогнозом, чистий дохід міг знизитися на 21,5% р/р, EBITDA на 49,5% р/р, а чистий прибуток на 60,8% р/р.», - зазначив Д.Ленда.

Водночас експерт інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква назвав основні два чинники, що вплинули на погіршення фінансових показників компанії в 2012 році.

«У 2012 році було падіння на 23% ціни на залізну руду і зростання витрат на виробництво продукції. За результатами року через зниження цін на руду компанія недоотримала на рівні EBITDA 348 млн доларів, через зростання витрат на виробництво EBITDA впала ще на 85 млн доларів. Крім того, компанія списала 20 млн доларів витрат з невідшкодованого ПДВ, який на кінець року досяг 302 млн доларів. Фінансові результати діяльності компанії за підсумками 2012 року не були сюрпризом для ринку і були досить близькі до очікувань», - зазначив Д.Саква.

Водночас експерт інвестиційної компанії Concorde Capital Роман Тополюк зазначив, що ринок, вочевидь, позитивно відреагує на опубліковану звітність компанії Ferrexpo.

"Показник EBITDA перевищив наш прогноз на 12% внаслідок більшої фактичної реалізаційної ціни. Чистий борг також виявився вищим за прогнози на 5% через проблеми з відшкодуванням ПДВ (заборгованість з експортного ПДВ збільшилася на 130 млн дол. за 2012 рік - до 302 млн дол.), що продовжуватиме негативно впливати на визначення вартості акціонерного капіталу, - повідомив Р.Тополюк. - Тим не менш, ми зберігаємо нашу рекомендацію "продавати" акції компанії через очікуване ослаблення ринку залізної руди в 2 півріччі 2013 року, яке буде пов'язано з тим, що найбільші виробники залізної руди вводитимуть в дію нові видобувні потужності, а попит на залізорудну продукцію в світі зростатиме меншими темпами".

Рекомендацію "продавати" не підтримує експерт інвестиційної компанії "Інвестиційний Капітал Україна" Олександр Мартиненко.

«Істотний негативний ефект падіння базових цін на залізну руду вплинув на фінансові результати Ferrexpo в 2012 і в цілому збігся з очікуваннями ринку і нашими прогнозами. Так, EBITDA компанії виявилася лише на 0,2% вищою за консенсус-прогнози і 1,1% вищою за наші оцінки. Водночас ми вважаємо позитивним моментом підтвердження менеджментом початку видобутку руди на Єристівському ГЗК і її використання у виробництві окатишів. Ми залишаємо незмінними наші прогнози фінансових результатів компанії в 2013 році і підтверджуємо нашу оцінку її справедливої ​​вартості в 4,55 дол. за акцію», - зазначив О.Мартиненко.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом експертів інвестиційної компанії «Інвестиційний Капітал Україна», акції компанії Ferrexpo протягом 12 місяців можуть зрости на 35% до 4,55 дол. На підставі даного прогнозу компанія рекомендувала інвесторам купувати акції компанії Ferrexpo.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим у СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією продукції є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток до попереднього року на 35%.

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