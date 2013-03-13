Українські метпідприємства в січні-лютому вчетверо збільшили обсяги імпорту коксу

У січні-лютому 2013 року українські метпідприємства наростили порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяги імпорту коксу в 4 рази - з 43 тис. тонн до 176 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, за імпортом в лютому ц.р. було завезено 98 тис. тонн коксу.

За інформацією «Металургпрому», за 2 місяці 2013 року металургійним підприємствам поставлено 2,19 млн т українського коксу - на 9% менше, ніж за січень-лютий минулого року, і на 11% менше від розрахункової балансової потреби метпідприємств. У лютому українськими коксохімічними заводами було поставлено металургам 1,042 млн т коксу.

«З урахуванням сформованого рівня виробництва, забезпечення коксом задовольняло потребу металургів, а бракуючий його обсяг значною мірою покривався імпортними поставками", - повідомили УНІАН в об'єднанні "Металургпром".

За даними джерела, за 2 місяці ц.р. українські коксохіми скоротили обсяги імпорту вугілля для коксування відносно аналогічного періоду минулого року на 15% - до 1,625 млн тонн. Обсяг імпортних поставок вугілля для коксування в лютому становив 800 тис. тонн.

Надходження українського вугілля на вітчизняні коксохімічні підприємства за 2 місяці становили 2,225 млн тонн - на 8% менше від обсягу поставок в аналогічному періоді 2012 року).

Загальний обсяг вугілля, що надійшло на КХЗ, в січні-лютому 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11% - до 3,85 млн т.