Промислове виробництво в Євросоюзі в січні скоротилося на 0,4%

Брюссель. У січні 2013 року промислове виробництво в країнах зони євро і в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) скоротилося на 0,4% порівняно з груднем 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з січнем 2012 року, в січні 2013 року промислове виробництво знизилося на 1,3% у зоні євро і на 1,7% у ЄС-27.

У січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року виробництво в енергетичному секторі скоротилося на 1,0% у зоні євро і на 1,2% у ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів зросло в зоні євро на 0,1%, і скоротилося в ЄС-27 на 0,1%, товарів нетривалого використання – зросло на 0,9% у зоні євро і на 1,3% у ЄС-27. Виробництво товарів тривалого використання скоротилося на 1,4% у зоні євро і на 0,4% у ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів знизилося на 1,2% в обох зонах.

У січні 2013 року, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з груднем 2012 року зареєстроване в Литві (4,4%), Данії (4,3%) і Португалії (3,5%).

Найбільше зниження зареєстроване у Фінляндії (-4,1%), Люксембурзі (-3,8%) і Латвії (-3,5%).

У січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 0,9% у зоні євро і не змінилося в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів скоротилося на 3,1% у зоні євро і на 3,4% у ЄС-27, товарів нетривалого використання – зросло на 3,1% у зоні євро і на 2,2% у ЄС-27. Виробництво товарів тривалого використання скоротилося на 5,5% у зоні євро, і на 4,3% у ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів знизилося на 2,6% в обох зонах.

У січні 2013 року, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з січнем 2012 року зареєстроване в Болгарії і Литві (по 8,0%) і в Естонії (5,5%).

Найбільше зниження зареєстроване в Швеції (-5,9%), Фінляндії (-5,4%), Греції і Іспанії (по -5,0%).

У грудні 2012 року, за уточненими даними, промислове виробництво зросло на 0,9% у зоні євро і на 0,8% у ЄС-27 порівняно з листопадом 2012 року.

З 1 червня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.