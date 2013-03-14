Якутія просить владу РФ прискорити темпи виробництва літака Ан-140

Уряд Республіки Саха (Якутія) просить федеральну владу Росії ухвалити рішення про прискорення темпів виробництва українсько-російських літаків Ан-140 для потреб цивільної авіації, які затребувані в регіоні.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби та інформації президента і уряду Республіки Саха (Якутія).

«Літаки Ан-140 повністю підтвердили свої льотно-технічні характеристики в умовах низьких температур і посадок на грунтових аеродромах», - наголосив заступник голови уряду республіки Анатолій Скрибикін на конференції «Підсумки експлуатації літаків Ан-140 у ВАТ «Авіакомпанія «Якутія». Шляхи вдосконалення післяпродажного обслуговування, модернізації та розробки державних заходів».

За його словами, уряд Республіки Саха неодноразово звертався до федеральних органів виконавчої влади з приводу відновлення серійного виробництва літака Ан-140 для потреб цивільної авіації, а також можливості вирішення питання щодо розміщення консолідованого замовлення літака Ан-140 регіонами Російської Федерації. До теперішнього часу, незважаючи на зацікавленість Республіки Саха в подальшій реалізації проекту Ан-140, рішення не прийнято, констатував віце-прем'єр.

Водночас він наголосив, що авіаційний завод «Авіакор», що випускає Ан-140 у Росії, досі не інтегрований в структуру Об'єднаної авіаційної корпорації. У результаті регіональний літак, який реально затребуваний в Сибіру, ​​Якутії і на Далекому Сході, фактично не проводиться, а його вартість щорічно збільшується.

А.Скрибикін відзначив особливу значущість впровадження літака Ан-140 для розвитку авіації республіки. З 2006 року вироблено всього 4 літаки Ан-140, і всі вони експлуатуються тільки в парку авіакомпанії «Якутія».

Як повідомляв УНІАН, самарський авіазавод «Авіакор» (входить в корпорацію «Російські машини») зараз виконує контракт на поставку літаків Ан-140 в інтересах Міноборони РФ.

18 грудня 2012 року «Авіакор» передав приймальній комісії замовника третій україно-російський літак Ан-140-100, виготовлений підприємством спільно з авіазаводом «Антонов» у рамках контракту з Міністерством оборони РФ. Це перший літак для авіації Військово-морського флоту (ВМФ) і третій за рахунком - у рамках контракту з Міноборони Росії. Раніше літаки за контрактом з Міністерством оборони направлялися до Військово-повітряних сил РФ. Наступний літак Ан-140, виготовлений за контрактом з Міністерством оборони, завод планував передати замовнику в лютому 2013 року.

За словами голови ради директорів заводу "Авіакор" Сергія Ліхарева, для рентабельної роботи необхідно випускати 12-15 машин на рік протягом приблизно 10 років.

Довідка УНІАН. Літак Ан-140-100 створений і пропонується для заміни парку пасажирських літаків Ан-24 і Як-40 і вантажних Ан-26, Ан-30 і Ан-32. Літак розрахований на 52 місця.

Високе розташування двигунів на крилі виключає попадання в них сторонніх предметів зі злітної смуги, що в поєднанні з пневматиками низького тиску шасі забезпечує можливість надійної експлуатації літака навіть на грунтових злітно-посадкових смугах.

Перший політ Ан-140 російського складання відбувся в серпні 2005 року. Самарський авіаційний завод «Авіакор» здійснює серійне виробництво літаків Ан-140-100 з 2006 року.