Центральний ГЗК у 2012 році скоротив чистий прибуток на 70,4%

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК), що входить до групи "Метінвест", у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 70,4% - до 770,077 млн грн з 2,599 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилося на 15,2% - до 7,403 млрд грн з 8,728 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобування руди, а також переробляє відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на видобуванні, переробці та виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Річна виробнича потужність комбінату становить понад 5,9 млн тонн залізорудного концентрату і понад 2,2 млн тонн окатишів.

Центральний ГЗК входить до групи «Метінвест».

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новінським.