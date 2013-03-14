Металурги за 2 місяці збільшили імпорт залізорудної сировини на 53%

У січні-лютому 2013 року металургійні підприємства України збільшили імпорт залізорудної сировини (ЗРС) на 53% щодо 2 місяців 2012 року - до 500 тис. тонн.

Як повідомили УНІАН в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром», у лютому обсяги імпорту ЗРС становили 240 тис. тонн.

Обсяги експорту залізорудної сировини українськими ГОКами за січень-лютий зросли на 21% до обсягу експорту в аналогічному періоді 2012 року - до 6,070 млн тонн.

У лютому експорт ЗРС становив 2,965 млн тонн.

Забезпечення метпідприємств залізорудною сировиною за 2 місяці 2013 року становило: окатишів - 87%, агломерату - 100%, аглоруди - 97%, концентрату - 100%.

«Низький відсоток забезпечення окатишами був обумовлений збільшеним у порівнянні з балансовим графіком обсягом виробництва металургами власного агломерату при одночасному зниженні обсягу виплавки чавуну», - повідомили УНІАН у «Металургпромі».

Як повідомляв УНІАН, за 2012 рік металургійні підприємства України збільшили імпорт залізорудної сировини на 72,3% щодо 2011 року - до 2,72 млн тонн. Українські гірничодобувні підприємства реалізували 69,299 млн тонн продукції - на 3,4% менше показника 2011 року. На експорт було відвантажено 35,045 млн тонн залізорудної продукції, що на 1,4% більше. Обсяг поставок на внутрішній ринок скоротився на 7,9%, - до 34,254 млн тонн.