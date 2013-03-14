Маріупольський завод важкого машинобудування у 2012 році скоротив чистий збиток на 11%

Маріупольський завод важкого машинобудування в 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротив чистий збиток на 11,1% - до 54,549 млн грн з 61,349 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 2,1% - до 1,123 млрд грн з 1,100 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» входить до складу ВАТ «Азовмаш».

Створена в 2000 році група «Азовмаш», крім виробництва різних типів залізничних вагонів, випускає металургійне і гірничорудне устаткування, підйомно-транспортні машини, інше технічне обладнання.

Керуючою компанією холдингу є ПАТ «Азовмаш», яке на корпоративних засадах об'єднує «Маріупольський завод важкого машинобудування», «Азовзагальмаш», «Маріупольський термічний завод», «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут» (ГСКТІ), «АзовЕлектроСталь», «Головне конструкторське бюро вагонобудування»,«АзовЕлектроСталь».

Восени 2011 року керівництво компанії повідомило, що до складу акціонерів «Азовмаша» увійшов парламентарій з фракції "Партія регіонів" Юрій Іванющенко. Розмір купленого бізнесменом пакета акцій не називається.

Сама ж компанія найбільшими своїми акціонерами називає зареєстровану на Кіпрі Wessanen Trading Limited і державу в особі Фонду держмайна.