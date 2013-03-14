Запорізький завод феросплавів вийде на 100%-ве завантаження не пізніше жовтня

Великий вітчизняний виробник феросплавів «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) планує вийти на 100% завантаження виробничих потужностей підприємства до жовтня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої поїздки на ЗЗФ голови Верховної Ради Володимира Рибака повідомив голова правління заводу Павло Кравченко.

«З 1 квітня ми плануємо запустити цех №4, який стояв 2 роки, а до серпня-жовтня - вийти на 100% завантаження підприємства - випуск до 40 тисяч тонн на місяць», - повідомив П.Кравченко.

За його словами зараз на Запорізькому заводі феросплавів здійснюється реконструкція у низці цехів, до кінця року інвестиції в розвиток виробництва становитимуть 137 млн ​​грн.

У свою чергу голова Верховної Ради Володимир Рибак, відвідуючи Запорізький завод феросплавів у період відновлення його роботи, висловив вдячність керівництву ЗЗФ за те, що змогли зберегти виробництво, після вимушеної зупинки через відмову ДП «Енергоринок» надати економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію.

Під час обговорення інвестицій, здійснених ЗЗФ у проекти, спрямовані на поліпшення екології виробництва, спікер Верховної Ради акцентував увагу на необхідності надання підтримки промислово розвинутим регіонам за рахунок коштів Екологічного фонду.

«Екологічні кошти мають розподілятися так, щоб промислові зони отримували більше, оскільки повітря Запоріжжя і Тернополя, Макіївки та Івано-Франківська порівнювати не можна. Це абсолютно різне екологічне навантаження на людей, і зовсім інші кошти потрібні на лікування людям у промзонах. У промзонах повинні залишатися кошти, нам у Верховній Раді треба про це думати», - зазначив В.Рибак, додавши, що задоволений тим, що на ЗЗФ питанням екології приділяється значна увага.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня ц.р., після встановлення економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію для підприємства, ЗЗФ відновив роботу. Виробництво на підприємстві зупинили з 1 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 році підприємство скоротило порівняно з 2010 роком обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.