Запорізький завод феросплавів інвестує в розвиток виробництва близько 1 млрд грн

Великий вітчизняний виробник феросплавів «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) планує протягом 5 років інвестувати в розвиток виробництва 963 млн грн. Про це УНІАН повідомив голова правління ЗЗФ Павло Кравченко.

«Обсяг інвестицій у розвиток виробництва протягом найближчих п'яти років становитиме 963 млн грн», - зазначив П.Кравченко.

До того ж голова правління підприємства додав, що кошти планується направити на реконструкцію цехів, печей, а також будівництво когенераційної установки.

«Розглядається два варіанти когенераційних установок: для виробництва електроенергії для потреб ЗЗФ і теплоносіїв як для потреб самого підприємства, так і для теплопостачання населення у м.Запоріжжя», - уточнив П.Кравченко, додавши, що однозначно визначитися як з варіантом установки, так і з обсягами довгострокових інвестицій загалом можна буде тільки тоді, коли умови постачання підприємства електроенергією будуть чітко визначені на тривалий термін.

«Зміна ціни електроенергії, частка якої в собівартості продукції ЗЗФ досягає 45%, може суттєво впливати на наші плани», - пояснив керівник підприємства.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво ЗЗФ заявило про те, що до кінця року інвестиції в розвиток виробництва становитимуть 137 млн ​​грн.

Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи відновили роботу 1 березня після трьохмісячного простою.

Запуск підприємств став можливий завдяки реалізації доручення Президента України № 1-1/2340 від 30 серпня 2012 року, постанови Кабміну № 912 від 1 жовтня 2012 року, а також комплексу рішень щодо встановлення економічно обгрунтованої ціни електроенергії для ряду електрометалургійних підприємств, прийнятих Національною комісією, здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), Державним підприємством «Енергоринок», Ради оптового ринку електроенергії (ОРЕ).

14 березня Запорізький завод феросплавів відвідав голова Верховної Ради Володимир Рибак. На зустрічі з колективом підприємства він заявив, що задоволений, як вирішені питання екології на ЗЗФ.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.