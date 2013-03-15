«АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2 місяці збільшив виробництво сталі на 8,5%

Один з найбільших виробників сталевого прокату в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2 місяці 2013 року в порівнянні з січнем-лютим 2012 року збільшити виробництво сталі на 8,5% - до 1046,9 тис. тонн з 964,8 тис. тонн, йдеться в повідомленні комбінату.

За даними прес-служби комбінату, за 2 місяці 2013 року в порівнянні з аналогічним період 2012 року комбінат збільшив виробництво прокату на 7,2% - до 908,4 тис. тонн, а виробництво чавуну зросло на 8,5% - до 914, 4 тис. тонн.

У лютому 2013 року в порівнянні з лютим 2012 року виробництво сталі зросло на 24,6% - до 510,4 тис. тонн, прокату збільшилося на 19,3% - до 438,5 тис. тонн, а чавуну на 20,9% - до 441,2 тис. тонн.

«Лютий 2013 року був успішним для підприємства, оскільки виробництво всіх видів продукції було на рівні бізнес-плану. У лютому 2013 р. тривав плановий капітальний ремонт конвертера № 6, який був початий в січні цього року і буде завершено в березні 2013 р.», - цитує прес-служба комбінату голову адміністрації з виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг» Парамжіту Калон.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року в порівнянні з першим місяці 2012 року комбінат скоротив виробництво сталі на 3,4% - до 536,5 тис. тонн, виробництво чавуну впало на 1,1% - до 473,2 тис. тонн, а прокату на 2% - до 469,9 тис. тонн.

На комбінаті у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво сталі збільшилося на 12,57% - до 6,419 млн тонн, виплавка чавуну на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а виробництво прокату збільшилося на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

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