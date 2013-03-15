Дружківський машзавод за рік скоротив прибуток на 56%

Один з провідних виробників гірничошахтного обладнання «Дружківський машинобудівний завод» у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 56,5% - до 80,262 млн грн з 184,532 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 41,5% - до 3,566 млрд грн з 2,520 млрд грн.

Довідка УНІАН. Дружківський машинобудівний завод (Донецька обл.) є найбільшим у СНД виробником гірничошахтного обладнання, а за окремими його видами (механізовані кріплення, шахтні й гірничорудні вагонетки) є монополістом у Східній Європі.

Також підприємство спеціалізується на ремонті, відновленні та сервісному обслуговуванні гірничошахтного обладнання; надання інженерних послуг, виконання робіт у сфері проектування та програмного забезпечення промислового і непромислового характеру для власних потреб і стороннім замовникам і т.д.

Група «Гірничі машини» - великий виробник гірничодобувного обладнання в Україні, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

До НПК «Гірські машини» входять ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», АТ «Горлівський машинобудівник», ПАТ «Донецький енергозавод», ПАТ «Донецькгірмаш», ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», ВАТ «Каменський машинобудівний завод», ТОВ «Інженерно- технічний центр «Гірські машини», ТОВ «Гірські машини - Система якості», ТОВ «Сервісна компанія «Гірничі машини», ТОВ «Гірські машини Рус».