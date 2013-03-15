"Укравтопром" розповів, чого очікувати від запровадження спецмита на імпорт авто

Асоціація автовиробників «Укравтопром» вважає, що у зв'язку із запровадженням спецмита на імпорт автомобілів зросте кількість робочих місць в машинобудуванні, однак різкого підйому ринку не відбудеться. Про це повідомляється в прес-релізі асоціації.

«Асоціація автовиробників позитивно сприймає введення нових умов праці на автомобільному ринку. Вжиті заходи дозволять на більшу потужність завантажити вітчизняні заводи і забезпечити працівників робочими місцями, що позитивно вплине на економічний стан регіонів і держави загалом», - сказано в прес-релізі.

На думку «Укравтопрому», цього року вплив спеціальних заходів на ринок буде мінімальним, так як існують товарні запаси на складах імпортерів, які будуть активно поповнюватися до введення спецмита. Також, у свою чергу, потрібен час і автовиробникам, щоб відновитися після зупинки виробництв.

«З часом, наприкінці поточного року, а скоріше вже наступного року почнуться структурні зміни на ринку (на користь автомобілів, вироблених в Україні), але без зменшення об'ємів продажів як в окремих сегментах, так і обсягів загалом», - йдеться в прес-релізі.

В асоціації вважають, що український споживач виявився майже в повній залежності від іноземних постачальників і ситуації на інших ринках, інших економік. Багато продукції, зокрема автомобілів, в Україну приходить не від виробника, а через численних посередників.

«Звідси незахищеність українських споживачів від несправедливої ​​ціни. Вже пройшло 4 роки, як ввізне мито на автомобілі зменшилася в 2,5 рази, а ціни на імпортні авто всі 4 роки тільки росли. Це зростання в середньому становить 12%. Водночас українські автовиробники знизили ціни майже на 15% без поліпшення умов оподаткування», - наголошується в прес-релізі.

До того ж різких змін ні на ринку, ні у виробництві очікувати не слід, вважають в асоціації. Автомобільне виробництво вже понесло колосальні втрати. Обсяги впали у порівнянні з 2008 роком у 6 разів. Вітчизняний автопром втратив близько 30% ринку.

«Самостійно ці спеціальні заходи не в змозі суттєво виправити ситуацію. Але при застосуванні системного підходу до створення сприятливих умов діяльності автовиробників термін їх дій має співпасти з відновленням позицій українського автопрому», - сказано в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не понад 2200 куб. см.

Відповідне рішення опубліковане в газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів з дня опублікування.

Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Спочатку «Укравтопром» просив комісію запровадити спецмито 33,4% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об'ємом двигуна 1500-2200 куб. см.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало додатково до існуючого мита в розмірі 10% ввести спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л і 15,1% - на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л.

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