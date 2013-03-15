"Укравтопром" розповів, чого очікувати від запровадження спецмита на імпорт авто

13:57, 15 березня 2013
Промисловість
0

Асоціація автовиробників «Укравтопром» вважає, що у зв'язку із запровадженням спецмита на імпорт автомобілів зросте кількість робочих місць в машинобудуванні, однак різкого підйому ринку не відбудеться. Про це повідомляється в прес-релізі асоціації.

«Асоціація автовиробників позитивно сприймає введення нових умов праці на автомобільному ринку. Вжиті заходи дозволять на більшу потужність завантажити вітчизняні заводи і забезпечити працівників робочими місцями, що позитивно вплине на економічний стан регіонів і держави загалом», - сказано в прес-релізі.

На думку «Укравтопрому», цього року вплив спеціальних заходів на ринок буде мінімальним, так як існують товарні запаси на складах імпортерів, які будуть активно поповнюватися до введення спецмита. Також, у свою чергу, потрібен час і автовиробникам, щоб відновитися після зупинки виробництв.

«З часом, наприкінці поточного року, а скоріше вже наступного року почнуться структурні зміни на ринку (на користь автомобілів, вироблених в Україні), але без зменшення об'ємів продажів як в окремих сегментах, так і обсягів загалом», - йдеться в прес-релізі.

В асоціації вважають, що український споживач виявився майже в повній залежності від іноземних постачальників і ситуації на інших ринках, інших економік. Багато продукції, зокрема автомобілів, в Україну приходить не від виробника, а через численних посередників.

«Звідси незахищеність українських споживачів від несправедливої ​​ціни. Вже пройшло 4 роки, як ввізне мито на автомобілі зменшилася в 2,5 рази, а ціни на імпортні авто всі 4 роки тільки росли. Це зростання в середньому становить 12%. Водночас українські автовиробники знизили ціни майже на 15% без поліпшення умов оподаткування», - наголошується в прес-релізі.

До того ж різких змін ні на ринку, ні у виробництві очікувати не слід, вважають в асоціації. Автомобільне виробництво вже понесло колосальні втрати. Обсяги впали у порівнянні з 2008 роком у 6 разів. Вітчизняний автопром втратив близько 30% ринку.

«Самостійно ці спеціальні заходи не в змозі суттєво виправити ситуацію. Але при застосуванні системного підходу до створення сприятливих умов діяльності автовиробників термін їх дій має співпасти з відновленням позицій українського автопрому», - сказано в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не понад 2200 куб. см.

Відповідне рішення опубліковане в газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів з дня опублікування.

Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Спочатку «Укравтопром» просив комісію запровадити спецмито 33,4% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об'ємом двигуна 1500-2200 куб. см.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало додатково до існуючого мита в розмірі 10% ввести спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л і 15,1% - на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Імпортери погрожують припинити ввезення авто до України через спецмита

Спецмитами врятуємо неіснуючий український автопром

"Богдан" підтримує введення спецмита на імпорт автомобілів

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter