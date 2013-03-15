Львів не може сплатити борги ЛАЗу через відмову банків у кредиті - міськрада

У Львівській міській раді відкидають звинувачення з боку керівника холдингової компанії «Львівський автобусний завод» Ігоря Чуркіна у небажанні міста погасити борги перед заводом, наголошуючи, що причиною заборгованості є відмова банків надати кредит місту.

Про це повідомили УНІАН у департаменті економічної політики Львівської міської ради.

«Причина заборгованості – відмова банків у наданні кредитних коштів. Окрім „Ощадбанку”, ми зверталися і до інших державних банків щодо отримання кредиту. „Укрексімбанк” відмовив, аргументувавши відмову тим, що банк надав великі суми за програмою підготовки до Євро-2012 Харкову та Донецьку. „Укргазбанк” наше прохання про кредит не задовольнив”, - повідомили в департаменті економполітики.

У департаменті також наголосили, що “ЛАЗ” теж має борги перед містом. Так, борг заводу складає 6 млн 454 тис. 392,49 грн. Цю суму складають борги плати за землю, борги перед „Львівводоканалом” та „Львівтеплоенерго”.

Також у розпорядження УНІАН передали інформацію про стан заборгованості міста перед Львівським автобусним заводом.

Згідно наданої інформації, відповідно до договору від 18 листопада 2009 року №18/11 Львівським комунальним автотранспортним підприємством №1 придбано 2 автобуси вартістю 4 млн 600 тис. грн. Отже заборгованість за договором становить 4 млн 600 тис. грн.

Крім того, на виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, з метою оновлення парку автобусів та тролейбусів міст, приймаючих Євро-2012, місто Львів взяло на себе ряд зобов’язань, зокрема щодо закупівлі автобусів у кількості 92 шт. та тролейбусів у кількості 60 шт.

Враховуючи вищенаведене, враховуючи вищенаведене, згідно з договором від 19 липня 2010 року №605/10 ЛК «АТП №1» придбано 14 автобусів вартістю 24 млн 660 тис. грн. Оплату за даним договором здійснено в повному обсязі коштами державного бюджету, виділеними відповідно до Державної програми для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Крім того, відповідно до договору від 14 грудня 2010 року №17/12/10-1 ЛК «АТП №1» придбано 16 автобусів та 1 тролейбус загальною вартістю 26 млн 640 тис. грн. Оплату за даним договором здійснено в сумі 16 млн 386 тис. 539 грн, заборгованість становить - 10 млн 253 тис. 461 грн.

Згідно з договором від 13 липня 2011 року №2112-138 АТ «Ощадбанк» відкрито Львівській міськраді кредитну лінію в сумі 275 млн. грн, що передбачає надання кредиту окремими частинами (траншами) в межах діючого ліміту. Цільове призначення кредитів в межах відкритої кредитної лінії – закупівля автобусів та тролейбусів в рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідно до Кредитного договору від 27 грудня 2010 року №2112-130, укладеного між Львівською міськрадою та АТ «Ощадбанк», міська рада отримала кредит в сумі 4 млн 680 тис. грн. для закупівлі автобусів та тролейбусів.

Також в межах зазначеної кредитної лінії АТ «Ощадбанк» надано Львівській міськраді кредит в розмірі 11 млн 706 тис. 539 грн. В наданні наступних траншів міській раді було відмовлено. Причиною цього послужила необґрунтована позиція АТ «Ощадбанк» щодо розгляду поданих міською радою документів для отримання кредиту.

Загалом залучені міською радою в АТ «Ощадбанк» кредитні кошти в сумі 16 млн 386 тис 539 грн були перераховані ТзОВ «Львівські автобусні заводи» за поставлені транспортні засоби згідно з договором від 14 грудня 2010 року №17/12/10-1.

Заборгованість перед ТзОВ «Львівські автобусні заводи» за поставлені автобуси на даний час становить 14 млн 853 тис. 461,00 грн.

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ЛАЗ розглядає можливість створення виробництва в Росії

Як повідомляв УНІАН, 12 березня голова наглядової ради «Сіті Транспорт Груп», яка є керуючою компанією «ЛАЗ», Ігор Чуркін звинуватив міську владу Львова в небажанні погасити борги перед підприємством у розмірі 25 млн. грн за 30 автобусів, поставлених місту до Евро-2012.

За його словами, для виробництва автобусів для Львова було залучено кредити, а поставки було здійснено під «чесне слово» адміністрації міста.

Він зазначив, що всіх можливих заходів, які потрібні для повернення заборгованості, було вжито, зокрема були виграні всі суди і відкрито виконавче провадження з цього питання.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів за рік. До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-сервіс», лізингова компанія LAZ Finance та ін.