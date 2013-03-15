Причини аварії ракети-носія "Зеніт-3SL" будуть відомі 4 квітня

Причини падіння 1 лютого ракети-носія "Зеніт-3SL" у Тихий океан будуть відомі 4 квітня.

Про це сьогодні повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко під час поїздки на держпідприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод імені Макарова" в Дніпропетровську.

«Комісія завершить роботу, і остаточні висновки будуть 4 квітня», - повідомив Ю.Бойко.

За словами гендиректора «Південмашу» Віктора Щеголя, безумовно можна лише сказати, що причина аварії в блоці джерела потужності.

«Можливі зовнішні причини й внутрішні. Зовнішні причини ми спростували, а внутрішні, не виключено, найбільш вірогідно - це попадання стороннього предмету. Для цього було розроблено понад 15 версій, сьогодні їх вже понад 20», - повідомив В.Щеголь.

За його словами, зараз спеціальна комісія відпрацьовує всі версії. Складність, повідомив він, полягає в дуже короткому проміжку часу (до 2 секунд) за який сталася аварія, що не дає фахівцям можливості змоделювати можливі варіанти процесу.

Водночас віце-прем'єр-міністр повідомив, що Росія офіційно не пред'являла претензій до української сторони у зв'язку з аварією «Зеніту».

"Можна сказати, спільна програма, і ні про які претензії або ультиматуми мови немає взагалі", - заявив Ю.Бойко.

Так само, за словами Ю.Бойка, аварія «Зеніту» не вплине на заплановані в 2013 році пуски ракет із Байконуру та Тихого океану.

«Ми повертаємо з Байконуру 2 машини і зробимо повну перевірку вузла, який викликає сумніви. Поставимо його після ретельної перевірки на стенд. Друге – це заходи, які пов'язані з підвищенням безпеки цього вузла. Вони організаційні й технічні», - сказав Ю.Бойко.

Він зазначив, що корегування й проведення додаткових випробувань суттєво не вплинуть на терміни пусків.

Як повідомляли низка російських ЗМІ, 5 березня на Байконурі було скасовано вивантаження з вагонів блоків доставленої з українського заводу "Південмаш" ракети-носія "Зеніт-3SLБ", старт якої заплановано цього літо.

Раніше, 1 лютого, запуск ракети-носія "Зеніт-3SL" із супутником Intelsat-27 з морської платформи "Одіссей" пройшов нештатно - майже відразу після старту відбулося аварійне відключення двигунів першого ступеня, і ракета впала у Тихий океан.

Нагадаємо, наприкінці лютого заступник керівника центру інформаційних зв'язків КБ "Південне" Анатолій Карманов визнав, що причиною падіння 1 лютого ракети-носія «Зеніт-3SL» стала відмова бортового джерела потужності, розробленого і виготовленого українськими фахівцями.