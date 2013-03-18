Китай вперше за 20 років увійшов до п'ятірки найбільших експортерів зброї, йдеться в доповіді Стокгольмського інституту досліджень проблем миру щодо торгівлі зброєю за 2012 рік, опублікованому в понеділок, 18 березня.

Обсяг угод за звичайними озброєннями з 2008 по 2012 роки зріс у порівнянні з попереднім періодом (2003-2007 роки) на 17%, пише ИТАР-ТАСС.

Найбільшими постачальниками зброї в 2008-2012 роках були США, Росія, Німеччина, Франція і Китай, який змінив на п'ятій позиції Великобританію. Це перша зміна у провідній п'ятірці з часу закінчення холодної війни. Останні 20 років вона включала тільки північноамериканські і європейські країни.

Що стосується п'ятірки в цілому, то, в порівнянні з попереднім періодом, обсяг її поставок збільшився на 14%, тоді як частка в глобальній торгівлі зброєю скоротилася на 3% - з 78% до 75%. При цьому на частку США і Росії припадає 30% і 26% світових поставок зброї за вказаний період відповідно.

Першу п'ятірку імпортерів озброєнь становили Індія, Китай, Пакистан, Південна Корея і Сінгапур. На їх частку припало 32% від загального обсягу закупівель зброї. Головний регіон поставок - Азія і Океанія (47% загального імпорту). Далі йдуть Близький Схід (17%), Європа (15%), Північна і Південна Америки (11%) і Африка (9%).

У російському військовому експорті основну частку становили повітряна техніка та ракетні системи - 46% і 20% відповідно. У 2008-2012 роках 65% поставок Росії були здійснені до країн Азії та Океанії, 17% - до Африки і 9% - до країн Близького Сходу.

Найбільшим імпортером російської військової техніки була Індія. Крім неї, до провідної п'ятірки входять Китай, Алжир, В'єтнам і Венесуела.