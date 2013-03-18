Північний ГЗК у 2012 році скоротив чистий прибуток на 43,4%

Північний гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, Кривий Ріг), що входить до гірничорудного дивізіону групи "Метінвест", у 2012 році скоротив чистий прибуток на 43,4% - до 3,534 млрд грн з 6,249 млрд грн у 2011 році.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилося на 11,2% - до 22,089 млрд грн з 19,866 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, ПГЗК за січень-лютий знизив виробництво залізорудного концентрату на 1,6% - до 2,42 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить понад 13,3 млн тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн тонн окатишів.

ПГЗК входить до гірничорудного дивізіону групи "Метінвест".