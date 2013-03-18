Крюківський ВБЗ у 2012 році збільшив чистий прибуток на 20%

Один з провідних виробників вагонів «Крюківський вагонобудівний завод» у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшив чистий прибуток на 20,1% - до 770,976 млн грн з 641,986 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 27,6% - до 3,913 млрд грн з 3,066 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Завод у 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4% - до 11 005 шт., а пасажирських - у 2,5 рази - до 69 шт.