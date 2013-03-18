Спад промвиробництва в Україні в лютому становив 6%

В Україні спад промислового виробництва в лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року становив 6%, з січнем 2013 року – 0,6%, а за підсумками січня-лютого 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) – 4,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, в лютому (до лютого 2012 року) зростання зафіксоване у видобувній промисловості та розробці кар'єрів – на 0,9%, зокрема, у видобутку кам'яного і бурого вугілля – на 1,4%, видобутку металевих руд – на 4,3%, при цьому у видобутку нафти зафіксовано спад 9%.

Також зростання зафіксоване у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 3%, виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармпрепаратів – на 21,9%, виробництві виробів із дерева, паперу і поліграфічної діяльності – на 8,4%.

В цілому, у лютому 2013 року проти лютого 2012 року більшість галузей показали спад, при цьому найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано у виробництві електричного устаткування – на 33,7%, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки – на 22,1%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 22,1%. У металургійному виробництві спад становив 6,6%, у машинобудуванні – 11,4%.

Також повідомляється, що в лютому 2013 року проти лютого 2012 року в розподілі води, газу і електроенергії зафіксовано спад 17,2% проти січня 2013 року – 10,5%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%.

В Україні спад промвиробництва у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року – 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) – 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.