Президент доручив Кабміну до липня внести у ВР програму підтримки конкуренції

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів України до липня 2013 року розробити, затвердити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про Державну програму підтримки розвитку конкуренції в Україні на 2014-2024 роки, покликаний обмежити монополізм на різних ринках і зберегти конкурентні відносини у різних сферах і галузях економіки.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2013 рік про впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і оприлюдненому на його сайті.

Законопроект, згідно з указом глави держави, має базуватися на аналізі поточного стану конкуренції на основних галузевих і регіональних ринках, включаючи оцінку рівня концентрації та існування ринкових бар'єрів для входження.

Відповідальними за розробку програми і законопроекту визначені Антимонопольний комітет України, центральні органи влади і місцеві обладміністрації.

Як повідомляв УНІАН, розробка Державної програми розвитку конкуренції в Україні на 2014-2024 роки є одним з пріоритетів роботи Антимонопольного комітету. За словами першого заступника розділу відомства Рафаеля Кузьміна, концепція програми, затвердженої наприкінці 2012 року, була високо оцінена представникам Комісії ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД).