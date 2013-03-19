Полтавський тепловозоремонтний завод до кінця року презентує нову модель тепловоза

Полтавський тепловозоремонтний завод до кінця року планує вивести на ринок нову модель тепловоза.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив в.о. голови правління підприємства Антон Петько.

За його словами, розробка та узгодження конструкторських рішень нового тепловоза тривали п'ять років. Характеристики нового зразка рухомого складу не розкриваються. Зараз тривають переговори з керівництвом "Укрзалізниці" про назву нового тепловоза. На заводі пропонують назвати його "​​Полтава".

Довідка УНІАН. Полтавський тепловозоремонтний завод ремонтує тепловози ТЕП-70, 2ТЕ-116, ТЕМ-7 і М-62 всіх модифікацій.

Потужність заводу розрахована на ремонт 800 дизелів по 60-70 секцій у місяць. 60% запасів виробництва зношено. 13% виробництва заводу становить виробництво запасних частин.

ВАТ "Полтавський тепловозоремонтний завод" у 2012 році, в порівнянні з 2011 роком, скоротило чистий збиток у 2,5 рази - до 14,83 млн гривень.