Кабмін хоче відновити виробництво комбайнів на Херсонському машзаводі

Уряд має намір відновити виробництво комбайнів на Херсонському машинобудівному заводі, заводі «Червона зірка» Кіровоградської області та низці інших виробництв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ.

«Ми плануємо побудувати до 400 зернозбиральних комбайнів, 1500 тракторів та іншої складної техніки. Плануємо провести комплексну модернізацію виробництва, впровадити сучасні види сучасного обладнання на Херсонському машинобудівному заводі, заводі «Червона зірка» в Кіровоградській області», - сказав М.Азаров.

Він нагадав, що вже розроблено і проходить випробування комбайн «Скіф», йде обговорення спільного виробництва комбайнів типу CLAAS. «Щорічний випуск комбайнів CLAAS може скласти до тисячі комбайнів залежно від вимог ринку», - наголосив глава уряду.

За його словами, в планах уряду також побудувати 153 тваринницькі комплекси, мережа овочесховищ ємністю 1,5 млн тонн, що дозволить забезпечити безперебійне постачання овочами для всіх регіонів. «Побудуємо 5 тепличних комплексів з обсягом виробництва продукції на півмільярда гривень», - повідомив М.Азаров.

Довідка УНІАН. Херсонський машинобудівний завод - єдиний в Україні завод, що спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. На сьогодні на полях України працюють понад 1000 комбайнів «Славутич», 3000 жниварок для збирання кукурудзи та понад 5000 жниварок для збирання соняшнику.

7 березня 2013 року Херсонський машинобудівний завод спільно з виробничим об'єднанням «Гомсільмаш» (Білорусь) підписали протокол намірів про спільну діяльність в області виробництва зернозбиральних комбайнів.

Завод «Червона Зірка» входить до структури ЗАТ «Ельворті ГРУП» разом з такими підприємствами, як ВАТ «Грунтопосевмаш» (Кіровоград) і ЗАТ «Белінськсельмаш» (Пенза, Російська Федерація). Завод є провідним підприємством з виробництва посівної техніки на пострадянському просторі. Його частка ринку в СНД становить близько 45%.