Азаров обіцяє українцям вітчизняний швидкісний поїзд

Україна розвиватиме нові швидкісні залізничні напрямки на базі електропоїздів вітчизняного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ.

«Увага уряду буде приділена модернізації та створенню нових напрямків (залізничного швидкісного руху - УНІАН) на базі власних електропоїздів», - сказав він.

За словами М.Азарова, на сьогодні завершуються випробування швидкісного електропоїзда виробництва Крюковського вагонзаводу.

«Практично завершуються ходові випробування поїзда Крюківського заводу, завершуються пробігові випробування цього електропоїзда, і ми матимемо вітчизняний швидкісний поїзд, який враховує наші кліматичні умови. У 2010 році, коли ухвалювалося рішення про запуск швидкісного руху, на превеликий жаль Крюково не мало електропоїзда, що пройшов ходове випробування, та й самого електропоїзда не мало, він тільки зараз завершує випробування», - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, «Українська залізнична швидкісна компанія» з моменту впровадження швидкісного залізничного руху перевезла поїздами Інтерсіті+ і Інтерсіті понад 1,3 млн пасажирів.

Перший промо-рейс швидкісного електропоїзда був виконаний 25 травня 2012 року за маршрутом Київ-Львів-Київ, а вже 27 травня 2012 року був виконаний перший графікових рейс за маршрутом Київ-Харків.

На сьогодні в експлуатації УЗШК є 12 міжрегіональних двосистемних швидкісних електропоїздів - 10 електропоїздів категорії Інтерсіті+ виробництва компанії Hyundai Rotem та 2 електропоїзди категорії Інтерсіті виробництва компанії Skoda Vagonka.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович у «Національному плані дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» доручив до червня розробити та винести на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законів для стимулювання організації виробництва в Україні сучасних електропоїздів, електровозів і дизель-поїздів.

У вересні 2012 року Кабінет Міністрів включив створення лінійки швидкісних міжрегіональних двосистемних електропоїздів на Крюківському вагонобудівному заводі до Державної програми розвитку внутрішнього виробництва. Загальна вартість проекту з випуску міжрегіональних двосистемних електропоїздів, які можуть розвивати швидкість 160-250 км на годину, на Крюківський вагонзавод становитиме 767,1 млн грн.