ЄС закликає Україну відкликати рішення про спецмито на автомобілі

14:10, 19 березня 2013
Промисловість
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Рішенню не вистачає юридичного обгрунтування, і воно негативно впливає на економічні інтереси ЄС - заява

Рішення України про збільшення ввізного мита на імпортні пасажирські автомобілі негативно позначиться на експорті автомобілів із ЄС, йдеться в заяві Представництва Європейського Союзу в Україні, переданій УНІАН.

«Представництво ЄС взяло до уваги рішення, яке 14 березня оприлюднив уряд України. Воно стосується підвищення ввізного мита на більшість пасажирських автомобілів, що імпортуються в Україну. Ми вважаємо, що цей крок встановлює додаткові торгові бар'єри в дуже чутливому секторі й матиме вкрай руйнівний вплив на експорт автомобілів із ЄС», - йдеться в заяві.

У заяві також зазначається, що «минулого літа, коли цей захід було вперше запропоновано, ЄС висловив своє глибоке занепокоєння й звернувся до України з проханням дати чітке фактичне обгрунтування такому кроку. У відповідь ми не отримали додаткової інформації. Також Україна не вжила в цьому напрямку ніяких подальших дій».

«Ми закликаємо Україну переглянути й відкликати своє рішення, оскільки йому не вистачає належного юридичного обгрунтування, й воно негативно впливає на економічні інтереси ЄС», - заявили в Представництві Європейського Союзу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про запровадження спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. див.

Відповідне рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів із дня публікації. Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і дилерів (ВАІІД) не виключає можливості припинити ввезення автомобілів в Україну, починаючи з другої половини квітня 2013 року.

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