Group DF запустить нове виробництво на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті

Група компаній Group DF, якою володіє бізнесмен Дмитро Фірташ, планує запустити на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті (ЗТМК) нове виробництво - випуск титанового шлаку і титанової губки.

Про це повідомила прес-служба Д.Фірташа з посиланням на його виступ у Запоріжжі під час зустрічі з керівниками та власниками понад 200 великих і середніх підприємств, а також керівництвом Запорізької обласної держадміністрації.

«Наша інвестиційна програма передбачає будівництво двох нових виробництв: титанового шлаку потужністю 150 тис. тонн в рік і титанової губки потужністю 40 тис. тонн на рік", - зазначив Д.Фірташ, уточнивши, що це зміцнить позицію України на світових тютюнових ринках.

Згідно з повідомленням прес-служби, власник групи зазначив, що на першому етапі реалізації інвестиційної програми, узгодженої з Фондом держмайна, інвестиції в ЗМТК становитимуть 110 млн дол., з яких 63 млн дол. будуть безпосередньо спрямовані на будівництво нових потужностей з виробництва титанового шлаку .

Крім того, в рамках першого етапу реалізації інвестиційної програми також розроблять ТЕО створення потужностей із виробництва високоякісної титанової губки.

Як повідомляв УНІАН, ЗТМК в 2012 році випустив всього 44,6 тис. тонн титанового шлаку і 10,3 тис. тонн титанової губки.

Наприкінці минулого року Фонд держмайна України назвав кіпрську компанію Tolexis Trading Limited переможцем конкурсу з відбору недержавного учасника створюваного на базі державного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) товариства з обмеженою відповідальністю.

За оцінками експертів Group DF, за останні десять років світовий ринок губчастого титану зріс у три рази. За підсумками 2012 року обсяг виробництва титанової губки в світі досягне 220-230 тисяч тонн на рік. Водночас за останні десятиліття Україна скоротила свою частку ринку з 9,5% до 5%.

У найближчі сім років, повідомляється в прес-релізі, Group DF планує інвестувати в розвиток титанового бізнесу, частиною якого стане Запорізький титано-магнієвий комбінат, близько 2,5 млрд дол. США. У 2013 році група планує розпочати модернізацію підприємства і будівництво нових сучасних потужностей з виробництва титанової губки.

Довідка УНІАН. ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках.

При проектній потужності 20 тис. тонн підприємство нині випускає щонайбільше 10 тис. тонн титанової губки на рік. Це пов'язано із застарілими технологіями виробництва і високою часткою вартості електроенергії в собівартості продукції, що досягає 40%.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у низці країн Європи і Азії. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнеси. Інші сфери діяльності групи наразі включають агробізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.