Україна продовжує переговори з РФ про утилізаційний збір на автомобілі

Україна продовжує переговори з Російською Федерацією з приводу утилізаційного збору на автомобілі, щоб домогтися скасування його застосування до української продукції і не вводити такий збір на імпортні автомобілі в Україні.

Про це в коментарі УНІАН повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

Він зазначив, що Україна намагається домовитися про скасування утилізаційного збору на українські автомобілі в Росії, щоб не було необхідності вводити цей збір на імпортні автомобілі в Україні.

«Ми працюємо. Це дуже тонке питання, політично дуже складне. Я сподіваюся, що ми домовимося і не будемо вводити утилізаційний збір », - сказав С.Арбузов.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 року Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

19 листопада Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про введення утилізаційного збору на автомобілі, з преференціями для вітчизняних виробників.

Водночас Україна розраховує на підписання з Росією угоди про взаємне незастосування утилізаційного збору на автомобілі, яка передбачає незастосування утилізаційного збору в Україні щодо вироблених в РФ транспортних засобів, а в Росії - щодо вироблених в Україні автомобілів.

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