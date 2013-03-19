Group DF розширить виробництво на «Кримському Титані»

Група компаній Group DF, що об'єднує активи бізнесмена Дмитра Фірташа, має намір побудувати нове підприємство з виробництва двоокису титану на підприємстві «Кримський Титан».

Про це йдеться в прес-релізі, поширеному прес-службою Дмитра Фірташа в Запоріжжі під час його зустрічі з керівниками та власниками понад 200 великих і середніх підприємств, а також керівництвом Запорізької обласної держадміністрації.

«У рамках титанової програми ми також маємо намір інвестувати значні ресурси з видобутку і в титанову хімію. Ми вже розробляємо план з будівництва нового підприємства з виробництва двоокису титану на «Кримському титані», - цитує прес-служба слова Д.Фірташа.

У повідомленні також зазначається, що в компанії розроблені інвестиційні програми щодо інших підприємств.

«Комплексна робота буде проводитися за всіма титановими активами», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Д.Фірташа.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів у липні 2012 року ухвалив рішення про передачу 100% акцій Публічного акціонерного товариства «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» і ліквідації ДХК.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється в 53 країни світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

Українському бізнесменові і інвестору Дмитру Фірташу належить група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG.

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