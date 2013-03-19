Продажі нових автомобілів в ЄС у лютому знизилися на 10,5%

Варшава. Продаж нових автомобілів у 27 країнах Європейського Союзу в лютому цього року знизився порівняно з лютим 2012 року на 10,5% - до 795,482 штук, повідомила Європейська асоціація автомобільних виробників (АСЕА).

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, за її даними, минулого місяця падіння продажів зафіксовано в усіх країнах, що входять до Євросоюзу, за винятком Великої Британії, ринок якої продемонстрував зростання на 7,9%.

Зниження продажів на інших найбільших ринках ЄС становило від 9,8% в Іспанії до 17,4% в Італії.

За даними АСЕА, лютий став сімнадцятим місяцем поспіль скорочення продажів на автомобільному ринку Євросоюзу.

За перші два місяці цього року порівняно з січнем-лютим минулого року продаж нових автомобілів знизився на 9,5% - до 1,681 млн штук.

Найбільшим продавцем автомобілів на європейському ринку в січні-лютому була група Volkswagen, яка продала 411,6 тис. автомобілів.

Продажі групи знизилися в річному виразі майже на 7%, при цьому частка на ринку збільшилася до 24,5% із 23,8% в аналогічному періоді минулого року.

Серед найбільших гравців на європейському автомобільному ринку за перших два місяці цього року найбільше знизив продажі Ford - на 23%, до 146,2 тис. штук

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року продаж нових автомобілів у країнах Євросоюзу знизився до рекордно низького з 1990 року показника в 918,3 тис. штук, що також на 8,5% менше, ніж у січні минулого року.

За даними АСЕА, яка готує свої звіти на базі інформації про новозареєстровані автомобілі, в 2012 році продаж нових авто в 27 країнах ЄС впав більш ніж на 8% - до 12,05 млн штук.

Минулорічні продажі на європейському ринку досягли свого 17-річного мінімуму.

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