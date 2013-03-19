Компанії Фірташа можуть поставити іншим промспоживачам до 2 млрд куб. м газу

Компанії бізнесмена Дмитра Фірташа можуть поставити іншим промисловим споживачам України щонайбільше 2 млрд куб. м природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Дмитро Фірташ на прес-конференції в Запоріжжі у вівторок.

«У мене є вісім з чимось мільярдів кубів, і я більше не можу, і більше можливості немає. Але я можу поставити півтора, ну два мільярди (кубометрів газу - УНІАН), те, що я обіцяв. Їм вистачить пройти ці місяці, це не бізнес в тому сенсі, що вийшли і продаємо, і торгуємо. Ми цим не займаємося. Просто змушені домовлятися з НАКом (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН), щоб допомогти пройти ситуацію», - сказав Д.Фірташ.

Водночас він пояснив, що напередодні до нього звернувся НАК «Нафтогаз України» з проханням організувати поставки газу для інших промислових споживачів у першому кварталі, коли НАК спрямовує значні обсяги газу на потреби теплокомуненерго і населення.

Як повідомляв УНІАН, компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, має намір у 2013 році поставити 8 млрд куб. м газу до України.

З квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить в підконтрольну бізнесменові Дмитру Фірташу групу Ostchem Group, почала самостійний імпорт в Україну спочатку середньоазіатського, а з 2012 року і російського газу.

На сьогодні Ostchem забезпечує газом практично всіх великих виробників міндобрив в Україні.

Довідка УНІАН. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості.