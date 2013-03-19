Промвиробництво в Україні у 2013 році збільшиться на 3,4% - експерти

Згідно з прогнозами аналітиків «Першого українського міжнародного банку», промислове виробництво в 2013 році збільшиться на 3,4%. Про це УНІАН повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, зростання виробництва в 2013 році переважно буде наслідком низької порівняльної бази. Також аналітики банку коментують, що зниження промислового виробництва у лютому поточного порівняно з лютим минулого року на 6% відбулося внаслідок спаду в машинобудуванні на 11,6% і в хімічній промисловості на 22,1% рік до року. Крім перерахованих факторів, спад промвиробництва зумовлений і технічними факторами: у лютому 2013 року було на три робочі дні менше, ніж у лютому високосного 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року становив 6%, з січнем 2013 року - 0,6%, а за підсумками січня-лютого 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) - 4,8%.

Більшість галузей показали спад, водночас найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано у виробництві електричного обладнання - на 33,7%, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 22,1%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції - на 22,1%. У металургійному виробництві спад становив 6,6%, в машинобудуванні - 11,4%.