"ArcelorMittal Кривий Ріг" в 2012 році отримав майже 3 млрд грн чистого збитку

Найбільше металургійне підприємство України, криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг", що належить мільярдерові Лакшмі Мітталу, завершило 2012 рік з чистим збитком у розмірі 2,9 млрд грн, тоді як у 2011 році отримало чистий прибуток 2,1 млрд грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

Водночас відвантаження металопродукції в 2012 році становило 5,5 млн т проти 4,9 млн т в 2011 р.

Виробництво сталі торік зросло до 6,4 млн т з 5,7 млн ​​т в 2011 році.

У результаті чистий дохід від реалізації продукції становив 28,9 млрд грн, а валовий збиток становив 1,5 млрд грн.

Сума капітальних інвестицій в підприємство у 2012 році становила 1,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн, після чого меткомбінат був перейменований в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Компанія ArcelorMittal утворена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Чистий прибуток «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2011 року збільшився відносно 2010 року на 77% - до 2,1 млрд грн.

За підсумками 2011 року «АрселорМіттал Кривий Ріг» виробив 4 млн 937 тис. тонн металопрокату, що на 470 тис. тонн (на 8,6%) менше, ніж за 2010 рік.

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