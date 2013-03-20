Volkswagen відкликає майже 400 тисяч автомобілів у Китаї

Німецький автоконцерн Volkswagen оголосив про відкликання пгнад 384 тисяч автомобілів у Китаї через проблеми з коробкою передач.

Це наймасштабніше відкликання машин в історії компанії, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Рішення було ухвалене незабаром після того, як китайське державне телебачення викрило Volkswagen в установленні нестандартних коробок передач на деяких моделях, що викликало проблеми у водіїв.

За словами представника китайського відділення Volkswagen, проблеми були виявлені ще до того, як про них розповіли по телебаченню.

У січні концерн Volkswagen повідомив про рекордний обсяг продажу за 2012 рік. В цілому реалізували понад 9 млн автомобілів - на 11% більше, ніж роком раніше.

Найбільше автомобілів купували в країнах Південно-Східної Азії та Китаї, де продали понад 3 млн автомобілів.